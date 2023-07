9ème Marché de Noël équitable d’Artisans du monde rue du Stade Ingersheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Ingersheim 9ème Marché de Noël équitable d’Artisans du monde rue du Stade Ingersheim, 24 novembre 2023, Ingersheim. Ingersheim,Haut-Rhin .

2023-11-24 fin : 2023-11-25 18:00:00. 0 EUR.

rue du Stade

Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de tourisme de Colmar Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Ingersheim Autres Lieu rue du Stade Adresse rue du Stade Ville Ingersheim Departement Haut-Rhin Lieu Ville rue du Stade Ingersheim

rue du Stade Ingersheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ingersheim/