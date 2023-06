FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART – CONCERT TRY AGAIN rue du Stade Holving, 11 août 2023, Holving.

Holving,Moselle

Comme son logo peut le laisser supposer, TRY AGAIN fait dans le recyclage de morceaux rock des années 90/2 000 principalement. Bercés sur les riffs, Nirvana, Red Hot Chilli Peppers, Foo Fighters et bien d’autres, ils vous partageront leurs vibrations.

Le nouveau line up vous fera redécouvrir certains des morceaux qui ont fait TRY AGAIN tout en laissant la part belle à des découvertes.

1ère partie : KIMSAR

KIMSAR chante ses fantaisies pop-folk en français et en anglais. Sa musique espiègle est teintée de référence à la musique ancienne, aux musiques du monde ou encore à Björk et Camille.. Tout public

Vendredi 2023-08-11 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-11 22:30:00. 0 EUR.

rue du Stade

Holving 57510 Moselle Grand Est



As their logo might suggest, TRY AGAIN recycle rock tunes from the 90s and 2000s. Lulled by the riffs of Nirvana, Red Hot Chilli Peppers, Foo Fighters and many others, they’ll share their vibes with you.

The new line-up will let you rediscover some of the songs that made TRY AGAIN what it is, while leaving plenty of room for new discoveries.

part 1: KIMSAR

KIMSAR sings her pop-folk fantasies in French and English. Her mischievous music is tinged with references to early music, world music, Björk and Camille.

Como su logotipo podría sugerir, TRY AGAIN reciclan melodías de rock de los años 90 y 2000. Arrullados por los riffs de Nirvana, Red Hot Chilli Peppers, Foo Fighters y muchos otros, compartirán sus vibraciones contigo.

La nueva formación te dará la oportunidad de redescubrir algunos de los temas que convirtieron a TRY AGAIN en lo que es hoy, dejando al mismo tiempo mucho espacio para nuevos descubrimientos.

parte 1: KIMSAR

KIMSAR canta sus fantasías pop-folk en francés y en inglés. Su música traviesa está teñida de referencias a la música antigua, las músicas del mundo, Björk y Camille.

Wie das Logo vermuten lässt, recycelt TRY AGAIN Rocksongs vor allem aus den 90ern und 2000ern. Die Musik von Nirvana, Red Hot Chilli Peppers, Foo Fighters und vielen anderen hat sie dazu inspiriert, ihre Vibes mit Ihnen zu teilen.

Das neue Line-Up wird Sie einige der Songs, die TRY AGAIN ausmachen, wiederentdecken lassen, aber auch Raum für Neuentdeckungen lassen.

1. Teil: KIMSAR

KIMSAR singt ihre Pop-Folk-Fantasien auf Französisch und Englisch. Seine verspielte Musik ist gefärbt von Anspielungen auf alte Musik, Weltmusik oder auch Björk und Camille.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES