REPAS DANSANT Rue du stade Hadol, 11 novembre 2023, Hadol.

Hadol,Vosges

L’année dernière, vous avez été plus de 200 personnes à participer au repas dansant du Comité des Fêtes de Hadol et pour une première, ce fut un véritable succès.

Cette année, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous organiserons une nouvelle édition de ce rendez-vous incontournable de la vie locale le samedi 11 novembre.

Nous vous proposons une soirée festive avec un repas de qualité, une ambiance musicale assurée par un DJ professionnel et une piste de danse ouverte jusqu’au bout de la nuit.

Pour réserver vos places, rendez-vous sur le lien suivant : https://urlz.fr/nHSi

Dépêchez-vous, l’année dernière, nous avons été dans l’obligation de refuser des personnes.

Nous vous attendons nombreux pour venir faire la fête et danser avec les bénévoles du comité des fêtes.

À très bientôt,

Le comité des fêtes de Hadol

P.S. : N’hésitez pas à inviter vos amis, votre famille et à partager cette publication !. Tout public

Samedi 2023-11-11 19:30:00 fin : 2023-11-11 23:59:00. 25 EUR.

Rue du stade Salle polyvalente de Hadol

Hadol 88220 Vosges Grand Est



Last year, over 200 people took part in the Comité des Fêtes de Hadol’s dinner-dance, and for a first, it was a real success.

This year, we’re delighted to announce that we’ll be holding another edition of this not-to-be-missed event on Saturday November 11th.

We’re looking forward to a festive evening with a quality meal, music provided by a professional DJ and a dance floor open until the end of the night.

To reserve your seats, go to: https://urlz.fr/nHSi

Hurry, last year we had to turn people away.

We’re looking forward to seeing you there to dance the night away with the Festival Committee volunteers.

See you soon,

The Hadol Festival Committee

P.S.: Don’t hesitate to invite your friends and family and share this publication!

El año pasado, más de 200 personas asistieron a la cena-baile del Comité des Fêtes de Hadol y, para ser la primera vez, fue un verdadero éxito.

Este año, nos complace anunciar que celebraremos una nueva edición de esta cita ineludible el sábado 11 de noviembre.

Esperamos disfrutar de una velada festiva con una comida de calidad, música a cargo de un DJ profesional y una pista de baile que estará abierta hasta el final de la noche.

Para reservar su plaza, visite: https://urlz.fr/nHSi

Date prisa, porque el año pasado tuvimos que rechazar a gente.

Esperamos veros a muchos de vosotros allí para celebrar y bailar con los voluntarios del Comité del Festival.

Esperamos veros pronto,

El Comité del Festival Hadol

P.D.: ¡No dudes en invitar a tus amigos y familiares y en compartir esta publicación!

Letztes Jahr haben mehr als 200 Personen am Tanzessen des Festkomitees von Hadol teilgenommen, und für eine Premiere war es ein voller Erfolg.

Dieses Jahr freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir am Samstag, den 11. November eine neue Ausgabe dieses unumgänglichen Treffpunkts des lokalen Lebens organisieren werden.

Wir bieten Ihnen einen festlichen Abend mit einem hochwertigen Essen, musikalischer Untermalung durch einen professionellen DJ und einer bis in die Nacht geöffneten Tanzfläche.

Um Ihre Plätze zu reservieren, besuchen Sie bitte den folgenden Link: https://urlz.fr/nHSi

Beeilen Sie sich, denn im letzten Jahr mussten wir einige Personen abweisen.

Wir erwarten Sie zahlreich, um mit den Freiwilligen des Festkomitees zu feiern und zu tanzen.

Bis sehr bald!

Das Festkomitee von Hadol

P.S.: Zögern Sie nicht, Ihre Freunde und Familie einzuladen und diese Veröffentlichung zu teilen!

Mise à jour le 2023-10-14 par OT EPINAL ET SA REGION