Téléthon Rue du Stade Guilly, 18 novembre 2023, Guilly.

Guilly,Indre

Le Comité de Saint-Vincent et la municipalité de Guilly vous donnent rendez-vous à la Salle des Fêtes le samedi 18 novembre..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:00:00. 15 EUR.

Rue du Stade

Guilly 36150 Indre Centre-Val de Loire



The Comité de Saint-Vincent and the municipality of Guilly invite you to the Salle des Fêtes on Saturday November 18.

El Comité Saint-Vincent y el Ayuntamiento de Guilly le invitan a la Salle des Fêtes el sábado 18 de noviembre.

Das Comité de Saint-Vincent und die Gemeinde Guilly laden Sie am Samstag, dem 18. November, in den Salle des Fêtes ein.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Champs d’Amour