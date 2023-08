Marché aux puces Rue du Stade Guewenheim, 24 septembre 2023, Guewenheim.

Guewenheim,Haut-Rhin

Venez chiner les bonnes affaires lors de ce marché aux puces organisé par l’AS Guewenheim. Buvette et petite restauration sur place..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 17:00:00. EUR.

Rue du Stade

Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est



Come and hunt for bargains at this flea market organized by AS Guewenheim. Refreshments and snacks on site.

Venga a buscar gangas a este mercadillo organizado por AS Guewenheim. Refrescos y aperitivos in situ.

Kommen Sie und suchen Sie nach Schnäppchen bei diesem Flohmarkt, der von der AS Guewenheim organisiert wird. Getränke und kleine Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-19 par Office de tourisme de Masevaux