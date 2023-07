Cap 33 : Marche nordique Rue du stade Gironde-sur-Dropt, 27 juillet 2023, Gironde-sur-Dropt.

Gironde-sur-Dropt,Gironde

Découvertes des sports de raquettes au stade multisport de Gironde-sur-Dropt de 18h30 à 20h30 tous les jeudis:

-Tennis, Squash

-Badminton (sauf le 03/08).

2023-07-27 fin : 2023-07-27 20:30:00. EUR.

Rue du stade Salle multisport

Gironde-sur-Dropt 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover racquet sports at the Gironde-sur-Dropt multisport stadium from 6.30pm to 8.30pm every Thursday:

-Tennis, Squash

-Badminton (except 03/08)

Descubra los deportes de raqueta en el estadio polideportivo de Gironde-sur-Dropt de 18:30 a 20:30 todos los jueves:

-Tenis, Squash

-Bádminton (excepto 03/08)

Entdeckung von Racketsportarten im Multisportstadion von Gironde-sur-Dropt von 18:30 bis 20:30 Uhr jeden Donnerstag:

-Tennis, Squash

-Badminton (außer am 03/08)

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers