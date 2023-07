FÊTE NATIONALE RUE DU STADE Giraumont, 14 juillet 2023, Giraumont.

Giraumont,Meurthe-et-Moselle

Pique-nique, animations, tournoi de pétanque, initiation au rugby, jeux pour les enfants, balade aux lampions et feux d’artifices.

Buvette et restauration sur place. Tout public

Vendredi 2023-07-14 12:00:00 fin : 2023-07-14 . 0 EUR.

RUE DU STADE STADE MUNICIPAL

Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Picnic, entertainment, pétanque tournament, rugby initiation, games for children, lantern-lit walk and fireworks.

Refreshment bar and on-site catering

Picnic, animación, torneo de petanca, iniciación al rugby, juegos para niños, paseo de los farolillos y fuegos artificiales.

Avituallamiento y catering in situ

Picknick, Animationen, Bouleturnier, Einführung in den Rugbysport, Spiele für Kinder, Laternenwanderung und Feuerwerk.

Getränke und Speisen vor Ort

