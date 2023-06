Concours de palets Rue du stade Fenioux, 8 juillet 2023, Fenioux.

Fenioux,Deux-Sèvres

Concours de palets organisé par le football club plaine et Gatine, le 8 juillet 2023, début des inscriptions à partir de 19h.

Contact : Geay Quentin 0626783431

Rue du stade 79160 Fenioux

1 lot par joueur

Buvette, sandwichs, frittes

Tarif : 6€ par personne.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . EUR.

Rue du stade

Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Shuffleboard competition organized by the Plaine et Gatine soccer club, July 8, 2023, registration opens at 7pm.

Contact: Geay Quentin 0626783431

Rue du stade 79160 Fenioux

1 prize per player

Refreshment bar, sandwiches, chips

Price: 6? per person

Competición de tejo organizada por el club de fútbol Plaine et Gatine el 8 de julio de 2023. Las inscripciones se abren a las 19.00 h.

Contacto: Geay Quentin 0626783431

Rue du stade 79160 Fenioux

1 premio por jugador

Refrescos, bocadillos y patatas fritas

Precio: 6 euros por persona

Shuffleboard-Wettbewerb, organisiert vom Football Club Plaine et Gatine, am 8. Juli 2023, Beginn der Anmeldungen ab 19 Uhr.

Kontakt: Geay Quentin 0626783431

Rue du stade 79160 Fenioux

1 Los pro Spieler

Getränke, Sandwiches, Pommes frites

Preis: 6? pro Person

Mise à jour le 2023-06-01 par CC Val de Gâtine