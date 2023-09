N’OUBLIE JAMAIS TA RAQUETTE Rue du stade Farébersviller, 23 septembre 2023, Farébersviller.

Farébersviller,Moselle

Venez avec vos amis vous amuser et renvoyer la balle au profit de la fondation Philippe Chatrier qui finance la recherche contre la maladie d’Alzheimer. Formule de jeu : double + multi raquettes sur minis terrains et bien d’autres animations. Tarif : 10€ avec possibilité de repas en supplément. Tous les bénéfices seront reversés à la fondation.. Tout public

Samedi 2023-09-23 17:00:00 fin : 2023-09-23 . 10 EUR.

Rue du stade Tennis Club

Farébersviller 57450 Moselle Grand Est



Come along with your friends, have fun and hit the ball back in support of the Philippe Chatrier Foundation, which funds research into Alzheimer’s disease. Game format: doubles + multi rackets on mini-courts and many other activities. Price: 10? with lunch available on request. All profits will be donated to the foundation.

Ven a divertirte con tus amigos y devuelve el golpe a beneficio de la Fundación Philippe Chatrier, que financia la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer. Formato de juego: dobles + multi raqueta en mini pistas y muchas otras actividades. Precio: 10 euros, con la opción de una comida adicional. Todos los beneficios se donarán a la fundación.

Kommen Sie mit Ihren Freunden, amüsieren Sie sich und schlagen Sie den Ball zurück zugunsten der Stiftung Philippe Chatrier, die die Forschung gegen die Alzheimer-Krankheit finanziert. Spielformel: Doppel + mehrere Schläger auf Minifeldern und viele andere Animationen. Preis: 10 € mit der Möglichkeit, zusätzlich zu essen. Alle Gewinne werden an die Stiftung gespendet.

Mise à jour le 2023-09-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH