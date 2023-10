OPÉRATION « VIDE TA CHAMBRE » Rue du Stade Étriché, 19 novembre 2023, Étriché.

Étriché,Maine-et-Loire

Avis aux parents et aux enfants, il y a sûrement des jouets, vêtements, livres et autres que vous n’utilisez plus ? C’est le moment de faire du tri !.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Rue du Stade

Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Parents and children, there are bound to be toys, clothes, books and other items you no longer use? It’s time to sort them out!

Padres e hijos, seguro que hay juguetes, ropa, libros y otros objetos que ya no utilizáis? ¡Ahora es el momento de ordenarlos!

Eltern und Kinder aufgepasst: Es gibt bestimmt Spielzeug, Kleidung, Bücher und andere Dinge, die Sie nicht mehr brauchen? Dann ist es an der Zeit, auszusortieren!

Mise à jour le 2023-10-25 par eSPRIT Pays de la Loire