LE NOEL DES ENFANTS Rue du Stade Divatte-sur-Loire, 17 décembre 2023, Divatte-sur-Loire.

Divatte-sur-Loire,Loire-Atlantique

Les animateurs des services jeunesse de la commune invitent les enfants à fêter Noël ensemble ! Pour cette journée dédiée aux enfants deux représentations théâtrales sont prévus avec le spectacle : « Le vieux phare d’O », de la Compagnie Bande de Sauvages spectacle à partir de 3 ans -.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Rue du Stade Salle de la Chapelaine

Divatte-sur-Loire 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The local youth services invite children to celebrate Christmas together! For this day dedicated to children, two theatrical performances are planned: « Le vieux phare d?O », by the Compagnie Bande de Sauvages, a show for ages 3 and up

Los animadores juveniles del municipio invitan a los niños a celebrar juntos la Navidad Para este día dedicado a los niños, están previstas dos representaciones teatrales: « Le vieux phare d’O » (El viejo faro de O), a cargo de la compañía Bande de Sauvages, un espectáculo para niños a partir de 3 años

Die Jugendbetreuer der Gemeinde laden die Kinder ein, gemeinsam Weihnachten zu feiern! Für diesen Tag, der den Kindern gewidmet ist, sind zwei Theateraufführungen geplant: « Der alte Leuchtturm von O », von der Compagnie Bande de Sauvages, Aufführung ab 3 Jahren

Mise à jour le 2023-11-06 par eSPRIT Pays de la Loire