Espace Mosaïque en fête de Noël Rue du stade Courçon Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Courçon Espace Mosaïque en fête de Noël Rue du stade Courçon, 20 décembre 2023, Courçon. Courçon Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:00:00

fin : 2023-12-20 17:30:00 Venez profiter des ateliers : pull de Noël, yoga, marche, vélo, lecture, généalogie, jeu « la tournée de Martine, quizz karaoké, challenges coopératifs, mosaïque, représentation Slam de l’Espace Net Jeunes et une tombola de Noël.

Sur inscription.

Venez profiter des ateliers : pull de Noël, yoga, marche, vélo, lecture, généalogie, jeu « la tournée de Martine, quizz karaoké, challenges coopératifs, mosaïque, représentation Slam de l’Espace Net Jeunes et une tombola de Noël.

Sur inscription .

Rue du stade Salle socio-culturelle

Courçon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Courçon Autres Code postal 17170 Lieu Rue du stade Adresse Rue du stade Salle socio-culturelle Ville Courçon Departement Charente-Maritime Lieu Ville Rue du stade Courçon Latitude 46.241598 Longitude -0.806346 latitude longitude 46.241598;-0.806346

Rue du stade Courçon Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courcon/