MARCHE DE NOEL ET FEU D’ARTIFICE – COURCITE Rue du Stade Courcité, 1 décembre 2023, Courcité.

Courcité,Mayenne

Courcité vous invite à fêter noël, retrouver son traditionnel marché de noël suivi du feu d’artifice.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Rue du Stade Salle Socio-culturelle

Courcité 53700 Mayenne Pays de la Loire



Courcité invites you to celebrate Christmas with its traditional Christmas market and fireworks display

Courcité le invita a celebrar la Navidad con su tradicional mercado navideño seguido de fuegos artificiales

Courcité lädt Sie ein, Weihnachten zu feiern und den traditionellen Weihnachtsmarkt mit anschließendem Feuerwerk zu besuchen

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire