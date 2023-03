VIDE-GRENIERS Rue du Stade Couffé Couffé Catégories d’Évènement: COUFFE

VIDE-GRENIERS Parking de la salle de sports Rue du Stade Couffé Loire-Atlantique

2023-05-14 08:00:00 – 2023-05-14 18:00:00

2023-05-14 08:00:00 – 2023-05-14 18:00:00

Loire-Atlantique Couffé . Vide-greniers organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Hugues Aufray. Bar et restauration sur place. Entrée libre

Exposants : 12 € les 5 mètres reservation.apehuguesaufray@gmail.com +33 7 78 41 90 33 Rue du Stade Parking de la salle de sports Couffé

