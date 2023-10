BOURSE AUX JOUETS Rue du Stade Contz-les-Bains, 5 novembre 2023, Contz-les-Bains.

Contz-les-Bains,Moselle

Venez faire de bonnes affaires à la bourse aux jouets de l’ASSE de Haute-Kontz et Contz-les-Bains !

Tri et économies seront de la partie.

Les exposants pourront profiter d’une table pour 3€.

Petite restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-11-05 10:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. 0 EUR.

Rue du Stade

Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est



Come and do some good business at the ASSE toy fair in Haute-Kontz and Contz-les-Bains!

Sorting and saving will be the order of the day.

Exhibitors can take advantage of a table for 3?

Snacks and snacks on site.

¡Ven y hazte con una ganga en la feria del juguete ASSE de Haute-Kontz y Contz-les-Bains!

Clasificar y ahorrar estarán a la orden del día.

Los expositores podrán beneficiarse de una mesa para 3?

Comidas ligeras disponibles in situ.

Kommen Sie und machen Sie gute Geschäfte auf der Spielzeugbörse der ASSE von Haute-Kontz und Contz-les-Bains!

Sortieren und Sparen ist angesagt.

Die Aussteller können von einem Tisch für 3? profitieren.

Kleine Speisen und Getränke sind vor Ort erhältlich.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS