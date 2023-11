MARCHE DE NOËL Rue du stade Contrisson, 10 décembre 2023, Contrisson.

Contrisson,Meuse

Marché de Noël artisanal, organisé par l’association les P’tites mains de Contrisson.

Venez découvrir des créations et produits artisanaux (décorations et cadeaux faits main, spécialités artisanales, produits de bouche…) et rencontrer le Père Noël (à partir de 16h).

Buvette et petite restauration toute la journée. Venez nombreux nous rendre visite.

Entrée gratuite.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:30:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

Rue du stade Salle multi-activités

Contrisson 55800 Meuse Grand Est



Christmas craft market, organized by the P’tites mains de Contrisson association.

Come and discover our creations and artisanal products (decorations and handmade gifts, artisanal specialties, food products…) and meet Santa Claus (from 4pm).

Refreshments and snacks all day. Come and visit us.

Free admission.

Mercado navideño de artesanía, organizado por la asociación P’tites mains de Contrisson.

Venga a descubrir nuestras creaciones y productos artesanales (adornos y regalos hechos a mano, especialidades artesanales, productos alimentarios, etc.) y conozca a Papá Noel (a partir de las 16:00 h).

Refrescos y tentempiés durante todo el día. Le esperamos.

Entrada gratuita.

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt, organisiert von der Vereinigung Les P’tites mains de Contrisson.

Entdecken Sie Kreationen und handwerkliche Produkte (handgefertigte Dekorationen und Geschenke, handwerkliche Spezialitäten, Delikatessen…) und treffen Sie den Weihnachtsmann (ab 16 Uhr).

Den ganzen Tag über gibt es Getränke und kleine Snacks. Kommen Sie zahlreich und besuchen Sie uns.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT SUD MEUSE