Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13

fin : 2024-08-14 . Le Colomb’in Rock Festival est un événement organisé par l’association C.A.L.C. de Colombe-lès-Vesoul avec le soutien de ses partenaires et le temps non compté de ses bénévoles. Programme à venir. Espace couvert de 1200m² – Parking – Buvette – Restauration sur place – Paiement CB – Accès P.M.R.

Information et billetterie : http://www.colombin-rock.fr – contact@colombin-rock.fr.

Entrée + 2 conso : 5€, gratuit – 12 ans. EUR.

Rue du Stade Stade de foot

Colombe-lès-Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

