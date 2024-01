Conférence : Quand le tacot passait à Cléry Rue du Stade Cléry-Saint-André, jeudi 22 février 2024.

Cléry-Saint-André Loiret

Début : 2024-02-22 18:30:00

fin : 2024-02-22 20:30:00

Découvrez une histoire méconnue: les Tramways de Sologne

Entre 1905 et 1935, un tramway à vapeur faisait halte en gare de Cléry et à l’arrêt de Saint-André. Cette histoire vous sera racontée par Daniel Boissay qui évoquera la création de la Compagnie des Tramways du Loiret, les longues discussions et polémiques qui l’ont accompagnée.

Cette conférence est organisée par l’association du GRAHS, Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne.

Rue du Stade

Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire



