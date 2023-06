Conférence MOZART: Messe en ut mineur; Vêpres solennelles d’un confesseur, Ave verum Rue du Stade Cléry-Saint-André, 24 septembre 2023, Cléry-Saint-André.

Cléry-Saint-André,Loiret

Vous êtes impatients de découvrir notre prochain concert ? Alors un avant goût vous attends pendant notre conférence sur les oeuvres de MOZART animé par notre chef d’orchestre: la Grande Messe en ut minueur, les Vêpres solennelles d’un confesseur et l’Ave verum..

2023-09-24 à ; fin : 2023-09-24 20:00:00. EUR.

Rue du Stade

Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire



Are you looking forward to our next concert? Then a sneak preview awaits you during our lecture on the works of MOZART, led by our conductor: the Grande Messe in C minueur, the Vêpres solennelles d’un confesseur and the Ave verum.

¿Espera con impaciencia nuestro próximo concierto? Entonces le espera un anticipo durante nuestra conferencia sobre las obras de MOZART, dirigida por nuestro director: la Grande Messe en ut minueur, las Vêpres solennelles d’un confesseur y el Ave verum.

Sind Sie gespannt auf unser nächstes Konzert? Dann erwartet Sie ein Vorgeschmack während unseres Vortrags über die Werke von MOZART, der von unserem Dirigenten geleitet wird: die Große Messe in C-Moll, die feierliche Vesper eines Beichtvaters und das Ave verum.

