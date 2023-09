Randonnée semi-nocturne Rue du Stade Chiché, 7 octobre 2023, Chiché.

Chiché,Deux-Sèvres

Randonnée semi nocturne organisé par la SEP de l’école Henri Dès de Chiché, avec 4 parcours : 4, 8, 12 et 18 km et ravitaillement.

Repas possible : soupe à l’oignon, tartiflette, salade, tartelette (réservation avant le 30/09/23).

Rando seul : Adulte 6 € , Enfant (3-12 ans) : 3 €

Rando avec repas : Adulte 15 € , Enfant (3-12 ans) : 7 €, réservation obligatoire..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 19:00:00. .

Rue du Stade Salle des fêtes Pierre Clisson

Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Semi-night hike organized by the SEP de l’école Henri Dès de Chiché, with 4 routes: 4, 8, 12 and 18 km and refreshments.

Meals available: onion soup, tartiflette, salad, tartelette (book before 30/09/23).

Hike alone: Adults 6 ? child (3-12 yrs): 3 ?

Hike with meal: Adult 15 ? child (3-12 yrs): 7 ?, booking essential.

Caminata de media noche organizada por la SEP de la escuela Henri Dès de Chiché, con 4 recorridos: 4, 8, 12 y 18 km y refrescos.

Comidas disponibles: sopa de cebolla, tartiflette, ensalada, tartelette (reservar antes del 30/09/23).

Paseo solo: Adultos 6 ? niño (3-12 años): 3

Paseo con comida: Adultos 15 ? niño (3-12 años): 7€, imprescindible reservar.

Halbnächtliche Wanderung, organisiert von der SEP der Henri Dès Schule in Chiché, mit 4 Strecken: 4, 8, 12 und 18 km und Verpflegung.

Mögliche Mahlzeiten: Zwiebelsuppe, Tartiflette, Salat, Tartelette (Reservierung vor dem 30/09/23).

Wanderung allein : Erwachsene 6 ? , Kind (3-12 Jahre) : 3 ?

Wanderung mit Mahlzeit : Erwachsene 15 ? , Kind (3-12 Jahre): 7 ?, Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Bocage Bressuirais