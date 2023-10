BROYAGE DE VÉGÉTAUX À CHAUVÉ Rue du stade Chauvé, 18 novembre 2023, Chauvé.

Chauvé,Loire-Atlantique

Comme chaque année, dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, la commune vous propose des ateliers de broyage de végétaux..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

Rue du stade

Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Every year, as part of Waste Reduction Week, the commune organizes shredding workshops.

Todos los años, como parte de la Semana de la Prevención de Residuos, la autoridad local ofrece talleres en plantas de trituración.

Wie jedes Jahr bietet Ihnen die Gemeinde im Rahmen der Woche der Abfallvermeidung Workshops zum Zerkleinern von Pflanzen an.

