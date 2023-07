SOIREE PIZZAS-FLAMMS ET FEU D’ARTIFICE rue du Stade – Caserne des sapeurs-pompiers Xouaxange, 14 juillet 2023, Xouaxange.

Xouaxange,Moselle

La soirée pizzas-flamms est organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Xouaxange pour célébrer le 14 juillet. Le feu d’artifice est offert par la municipalité.. Tout public

Vendredi 2023-07-14 19:00:00 fin : 2023-07-14 23:59:00. 0 EUR.

rue du Stade – Caserne des sapeurs-pompiers

Xouaxange 57830 Moselle Grand Est



The pizza-flamms evening is organized by the Amicale des sapeurs-pompiers de Xouaxange to celebrate July 14th. The fireworks are provided by the municipality.

La velada de pizzas y fuegos artificiales está organizada por la asociación de bomberos de Xouaxange para celebrar el 14 de julio. Los fuegos artificiales corren a cargo del ayuntamiento.

Der Pizza-Flammen-Abend wird von der Amicale des sapeurs-pompiers de Xouaxange organisiert, um den 14. Juli zu feiern. Das Feuerwerk wird von der Gemeinde gestiftet.

Mise à jour le 2023-07-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG