BROCANTE – VIDE GRENIERS rue du Stade Brouderdorff, 30 juillet 2023, Brouderdorff.

Brouderdorff,Moselle

Une brocante est organisée par l’USFB, rue du stade. Une buvette et un service de restauration sera proposé sur place comme suit : à midi : jambon vigneron, frites, saucisses, merguez, hamburger – à partir de 18h : pizzas-flamms sur place ou à emporter.

Renseignements exposants par téléphone. Date limite de réservation : 25 juillet 2023. Tout public

Dimanche 2023-07-30 06:00:00 fin : 2023-07-30 18:00:00. 0 EUR.

rue du Stade

Brouderdorff 57565 Moselle Grand Est



A flea market is organized by the USFB in rue du stade. A refreshment stall and catering service will be available on site as follows: at midday: jambon vigneron, French fries, sausages, merguez, hamburger – from 6pm: pizzas-flamms on site or to take away.

Exhibitor information by telephone. Reservation deadline: July 25, 2023

La USFB organiza un mercadillo en la rue du stade. A mediodía: jamón de viticultor, patatas fritas, salchichas, salchichas merguez, hamburguesas. A partir de las 18.00 h: pizzas y flanes para comer o llevar.

Información a los expositores por teléfono. Fecha límite de reserva: 25 de julio de 2023

Ein Flohmarkt wird von der USFB in der Rue du Stade organisiert. Ein Imbiss und ein Verpflegungsservice werden vor Ort wie folgt angeboten: mittags: Winzerschinken, Pommes frites, Würstchen, Merguez, Hamburger – ab 18 Uhr: Pizzas-Flammkuchen vor Ort oder zum Mitnehmen.

Auskünfte Aussteller per Telefon. Letzter Termin für die Reservierung: 25. Juli 2023

Mise à jour le 2023-07-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG