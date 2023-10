Stage d’art plastique Rue du Stade Bougarber, 23 octobre 2023, Bougarber.

Bougarber,Pyrénées-Atlantiques

– 2-5 ans (parents-enfants) : lundi et/ou mardi de 10h à 11h

– 6-10 ans : du lundi au vendredi de 14h à 15h30

– 11-17 ans : du lundi au vendredi de 16h à 18h

Différentes techniques artistiques seront proposées : gravure, aquarelle, dessin, peinture, transfert, monotype, sculpture, volume, collage, numérique. A la fin de la semaine, une exposition sera organisée..

2023-10-23 fin : 2023-10-27 . EUR.

Rue du Stade Salle des associations

Bougarber 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– 2-5 years (parents and children): Mondays and/or Tuesdays, 10am to 11am

– 6-10 years: Monday to Friday, 2pm to 3:30pm

– 11-17 years: Monday to Friday, 4pm to 6pm

A range of artistic techniques will be on offer: etching, watercolor, drawing, painting, transfer, monotype, sculpture, volume, collage, digital. At the end of the week, an exhibition will be organized.

– 2-5 años (padres e hijos): lunes y/o martes de 10h a 11h

– 6-10 años: de lunes a viernes, de 14:00 a 15:30

– 11-17 años: de lunes a viernes, de 16.00 a 18.00 horas

Se propondrán diversas técnicas artísticas: grabado, acuarela, dibujo, pintura, transfer, monotipo, escultura, volumen, collage y arte digital. Al final de la semana se organizará una exposición.

– 2-5 Jahre (Eltern-Kind): Montag und/oder Dienstag von 10-11 Uhr

– 6-10 Jahre: Montag bis Freitag von 14:00 bis 15:30 Uhr

– 11-17 Jahre: Montag bis Freitag von 16:00 bis 18:00 Uhr

Es werden verschiedene künstlerische Techniken angeboten: Gravur, Aquarell, Zeichnung, Malerei, Transfer, Monotypie, Skulptur, Volumen, Collage, digital. Am Ende der Woche wird eine Ausstellung organisiert.

