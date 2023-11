6ÈME FÊTE DE LA TRUFFE ET DU TERROIR Rue du stade Bertrange, 26 novembre 2023, Bertrange.

Bertrange,Moselle

Les fêtes de fin d’année approchent, c’est le moment de constituer les menus qui vont faire plaisir à vos papilles et à celles de vos convives. Nos truffes de Moselle et de Lorraine seront mises à l’honneur ce dimanche.

Venez découvrir et de déguster un plat à la truffe à un prix très modeste, acheter des produits en circuit court. (bière, miel, pain bio, fabacées, savons, vin de Moselle, alcools, jus de fruits….). Nos trufficulteurs proposeront des truffes fraîches et des produits dérivés à la truffe.

Déjeuner à partir de 11h3O, pâtisseries et boissons toute la journée.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

Rue du stade Salle Jacques Martin

Bertrange 57310 Moselle Grand Est



With the festive season approaching, it’s time to put together menus that will please your taste buds and those of your guests. Our Moselle and Lorraine truffles will be in the spotlight this Sunday.

Come and discover and taste a truffle dish at a very modest price, and buy local products (beer, honey, organic bread, fabaceae, soaps, Moselle wine, spirits, fruit juices….). Our truffle growers will be selling fresh truffles and truffle-related products.

Lunch from 11h3O, pastries and drinks all day.

Con la llegada de las fiestas, es hora de preparar menús que deleiten su paladar y el de sus invitados. Este domingo, nuestras trufas de Mosela y Lorena serán las protagonistas.

Venga a descubrir y degustar un plato a base de trufas a un precio muy módico, y compre productos locales (cerveza, miel, pan ecológico, fabáceas, jabones, vino del Mosela, licores, zumos de frutas….). Nuestros truficultores venderán trufas frescas y productos relacionados con la trufa.

Comida a partir de las 11.30, bollería y bebidas todo el día.

Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Jetzt ist es an der Zeit, Menüs zusammenzustellen, die Ihren Gaumen und den Ihrer Gäste erfreuen werden. Unsere Trüffel aus Mosel und Lothringen werden an diesem Sonntag in den Vordergrund gerückt.

Entdecken und probieren Sie ein Trüffelgericht zu einem sehr bescheidenen Preis und kaufen Sie Produkte aus kurzen Vertriebswegen (Bier, Honig, Bio-Brot, Fabaceae, Seifen, Moselwein, Spirituosen, Fruchtsäfte….). Unsere Trüffelzüchter werden frische Trüffel und Trüffelprodukte anbieten.

Mittagessen ab 11.03 Uhr, Gebäck und Getränke den ganzen Tag über.

