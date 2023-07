Spectacle Le Royal Rafiot Rue du Stade Berson, 2 septembre 2023, Berson.

Berson,Gironde

Le groupe Golden Parachute largue les amarres et vient faire escale chez vous pour un spectacle de rue à vous donner la chair de poulpe !

Le vent dans les poils, cet équipage de six musiciens et une musicienne à l’énergie communicative navigue les rues à bord de leur radeau pirate : le légendaire Royal Rafiot !

Un spectacle grotesque et touchant à la fois, ponctué par des voix lyriques et des flows ragga sur de la musique folk, cuivrée et aux rythmes électroniques..

Rue du Stade Stade municipal

Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Golden Parachute group casts off from their moorings and comes to your home for a street show that’ll give you octopus flesh!

With the wind in their hair, this crew of six musicians and a female musician with infectious energy sails the streets aboard their pirate raft: the legendary Royal Rafiot!

A show that’s both grotesque and touching, punctuated by lyrical vocals and ragga flows set to folk, brass and electronic rhythms.

El grupo Golden Parachute soltará amarras y se detendrá en tu casa para ofrecerte un espectáculo callejero que te pondrá los pelos de punta

Con el viento en los cabellos, esta tripulación de seis músicos y una músico con una energía contagiosa surcan las calles a bordo de su balsa pirata: ¡el legendario Royal Rafiot!

Un espectáculo a la vez grotesco y conmovedor, salpicado de voces líricas y flujos ragga ambientados con ritmos folk, de metal y electrónicos.

Die Gruppe Golden Parachute löst die Leinen und macht bei Ihnen Halt für ein Straßenspektakel, das Ihnen das Blut in den Adern gefrieren lässt!

Mit dem Wind in den Haaren segelt diese Crew aus sechs Musikern und einer Musikerin mit ansteckender Energie an Bord ihres Piratenfloßes durch die Straßen: dem legendären Royal Rafiot!

Ein groteskes und zugleich berührendes Spektakel, das von lyrischen Stimmen und Ragga-Flows auf Folkmusik, Blechbläsern und elektronischen Rhythmen unterbrochen wird.

