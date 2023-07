Cinéma de plein air à Berson Rue du Stade Berson, 4 août 2023, Berson.

Berson,Gironde

La commune de Berson organise une séance de cinéma de plein air gratuite le vendredi 04 août, au stade municipal, à 22h30. Projection du film « Top Gun : Maverick ».

Le comité des fêtes de Berson sera présent pour proposer des boissons et des sucreries pendant la séance. Pas de restauration avant.

Pour plus de confort, pensez à prendre vos serviettes ou vos sièges !.

2023-08-04 fin : 2023-08-04 00:00:00. EUR.

Rue du Stade Stade municipal

Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The commune of Berson is organizing a free open-air cinema on Friday, August 04, at the municipal stadium, at 10:30pm. Screening of the film « Top Gun: Maverick ».

The Comité des fêtes de Berson will be on hand to offer drinks and sweets during the screening. No catering beforehand.

For greater comfort, please bring your own towels or seats!

El municipio de Berson organiza una proyección gratuita de cine al aire libre el viernes 4 de agosto, a las 22.30 h, en el estadio municipal. Proyección de la película « Top Gun: Maverick ».

El Comité de Fiestas de Berson ofrecerá bebidas y dulces durante la proyección. No habrá catering previo.

Para mayor comodidad, ¡recuerde traer sus toallas o asientos!

Die Gemeinde Berson organisiert am Freitag, den 04. August, im städtischen Stadion um 22:30 Uhr ein kostenloses Freiluftkino. Gezeigt wird der Film « Top Gun: Maverick ».

Das Festkomitee von Berson wird anwesend sein und während der Vorstellung Getränke und Süßigkeiten anbieten. Vorher werden keine Speisen angeboten.

Für mehr Komfort denken Sie bitte daran, Ihre Handtücher oder Sitzgelegenheiten mitzunehmen!

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Blaye