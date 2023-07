Cinéma plein air à Berson Rue du Stade Berson, 8 juillet 2023, Berson.

Berson,Gironde

Séance de cinéma en plein air, au stade municipal de Berson.

Projection du film « Encanto, la fantastique famille Madrigal »

Ouverture à 19h30, début du film vers 22h30.

Restauration et buvette assurées par le comité de Fêtes.

Vous avez également la possibilité de pique-niquer sur place.

Pour plus de confort, pensez à prendre vos serviettes et/ou vos sièges..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

Rue du Stade Stade municipal

Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Open-air cinema at the Berson municipal stadium.

Screening of the film « Encanto, la fantastique famille Madrigal »

Opening at 7:30 p.m., film starts around 10:30 p.m.

Catering and refreshments provided by the Comité de Fêtes.

You can also picnic on site.

For greater comfort, please bring your own towels and/or seats.

Cine al aire libre en el estadio municipal de Berson.

Proyección de la película « Encanto, la fantástica familia Madrigal »

Apertura a las 19.30 h, la película comienza hacia las 22.30 h.

Catering y refrescos a cargo del Comité de Fiestas.

También se puede hacer picnic in situ.

Para mayor comodidad, no olvide traer sus toallas y/o asientos.

Filmvorführung unter freiem Himmel im städtischen Stadion von Berson.

Vorführung des Films « Encanto, die fantastische Familie Madrigal »

Eröffnung um 19:30 Uhr, Beginn des Films gegen 22:30 Uhr.

Für Essen und Trinken sorgt das Comité de Fêtes.

Sie haben auch die Möglichkeit, vor Ort zu picknicken.

Für mehr Komfort denken Sie bitte daran, Ihre Handtücher und/oder Sitzgelegenheiten mitzubringen.

