Marché de Noël rue du Stade Bernardswiller, 25 novembre 2023, Bernardswiller.

Bernardswiller,Bas-Rhin

L’association BASS organise son marché de Noël composé d’artisans locaux pour de belles idées de cadeaux. Pour les enfants présence du père Noël, maquillage, bricolage, chasse au trésor et restauration sur place..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:00:00. EUR.

rue du Stade

Bernardswiller 67210 Bas-Rhin Grand Est



The BASS association organizes its Christmas market, featuring local craftsmen and women for great gift ideas. For children, Santa Claus will be on hand with face painting, arts and crafts, a treasure hunt and on-site catering.

La asociación BASS organiza su mercadillo navideño, en el que participarán artesanos locales que ofrecerán estupendas ideas para regalar. Para los niños habrá Papá Noel, pintacaras, manualidades, búsqueda del tesoro y servicio de catering.

Der Verein BASS organisiert seinen Weihnachtsmarkt mit lokalen Kunsthandwerkern für schöne Geschenkideen. Für die Kinder gibt es einen Weihnachtsmann, Schminken, Basteln, Schatzsuche und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de tourisme d’Obernai