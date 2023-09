Roller disco Rue du Stade Bellengreville, 7 octobre 2023, Bellengreville.

Bellengreville,Calvados

Venez patiner en musique au Roller Disco de Bellengreville, le 7 octobre prochain !

Nous vous donnons rendez-vous à partir de 14h au gymnase de Bellengreville pour vous initier au roller et rouler jusqu’à 23h sous des musiques disco. Vous pourrez également participer aux autres animations proposées tout au long de l’après-midi.

Au programme :

14h-17h30 : Initiation au Roller

14h-18h : Réalisation d’une fresque graphique et graffitis avec l’artiste SoLice, maquillage et dessins en continu

18h-23h : Soirée Disco ! Patinez jusqu’au bout de la nuit !

Cet évènement est gratuit, ouvert à tous, sans réservation. Vous pouvez tout à fait emprunter des patins sur place !

Restauration sur place avec le food truck Chicorette qui proposera ses meilleures crêpes et galettes durant toute la manifestation..

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 23:00:00. .

Rue du Stade

Bellengreville 14370 Calvados Normandie



Come and skate to music at the Bellengreville Roller Disco on October 7!

We look forward to seeing you at the Bellengreville gymnasium from 2pm, where you can learn to rollerblade and skate to disco music until 11pm. You’ll also be able to take part in the other activities on offer throughout the afternoon.

On the program:

2pm-5:30pm: Roller initiation

2pm-6pm: Creation of a graphic fresco and graffiti with artist SoLice, face painting and continuous drawings

6-11pm: Disco night! Skate the night away!

This event is free, open to all, no reservations required. You can borrow skates on site!

On-site catering with the Chicorette food truck, serving the best crepes and galettes throughout the event.

Ven a patinar al ritmo de la música en la Roller Disco de Bellengreville el 7 de octubre

Te esperamos en el gimnasio de Bellengreville a partir de las 14.00 horas para aprender a patinar y patinar al ritmo de la música disco hasta las 23.00 horas. También podrás participar en las demás actividades propuestas durante toda la tarde.

Programa

14.00-17.30 h: Iniciación al patinaje sobre ruedas

14.00-18.00: Creación de un fresco gráfico y graffiti con el artista SoLice, pintura de caras y dibujos continuos

18.00-23.00: ¡Noche de discoteca! ¡Patina toda la noche!

Evento gratuito, abierto a todos, sin reserva previa. Los patines se prestan in situ

El camión de comida Chicorette servirá las mejores crepes y galettes durante todo el evento.

Gehen Sie am 7. Oktober bei der Roller Disco in Bellengreville mit Musik Schlittschuh laufen!

Wir treffen uns ab 14 Uhr in der Sporthalle von Bellengreville, um Sie in das Inlineskaten einzuführen und bis 23 Uhr zu Disco-Musik zu fahren. Sie können auch an den anderen Animationen teilnehmen, die den ganzen Nachmittag über angeboten werden.

Auf dem Programm stehen :

14h-17h30: Einführung in das Inlineskaten

14h-18h: Erstellung eines grafischen Wandbildes und Graffiti mit der Künstlerin SoLice, Schminken und Zeichnen am laufenden Band

18h-23h: Disco-Abend! Skaten bis zum Ende der Nacht!

Diese Veranstaltung ist kostenlos, für alle zugänglich und erfordert keine Reservierung. Sie können sich vor Ort Schlittschuhe ausleihen!

Für das leibliche Wohl sorgt der Foodtruck Chicorette, der während der gesamten Veranstaltung seine besten Crêpes und Galettes anbietet.

Mise à jour le 2023-09-22 par Calvados Attractivité