Marché de Noël de Barsac Rue du Stade Barsac, 17 décembre 2023, Barsac.

Barsac,Gironde

Marché de Noël des Créateurs et Producteurs de Gironde

Dimanche 17 décembre de 10h à 18h

Photographe avec décors de Noël

Espace de jeux familial

Scène ouverte

Food truck

Vin chaud et petits gâteaux de Noël

Une trentaine d’exposants

Ambiance de Noël.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Rue du Stade Salle Bastard

Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas Market of Creators and Producers of Gironde

Sunday December 17 from 10am to 6pm

Photographer with Christmas decorations

Family games area

Open stage

Food truck

Mulled wine and Christmas cakes

Around thirty exhibitors

Christmas atmosphere

Mercado de Navidad de los Creadores y Productores de Gironda

Domingo 17 de diciembre de 10:00 a 18:00

Fotógrafo con decoración navideña

Zona de juegos familiares

Escenario abierto

Food truck

Vino caliente y pasteles de Navidad

Una treintena de expositores

Ambiente navideño

Weihnachtsmarkt der Designer und Produzenten aus der Gironde

Sonntag, 17. Dezember von 10 bis 18 Uhr

Fotograf mit weihnachtlicher Dekoration

Spielbereich für Familien

Offene Bühne

Foodtruck

Glühwein und Weihnachtsgebäck

Rund 30 Aussteller

Weihnachtliche Atmosphäre

