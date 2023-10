Les 4As aux Jeux Olympiques Rue du Stade Archignat Catégories d’Évènement: Allier

Archignat Les 4As aux Jeux Olympiques Rue du Stade Archignat, 28 octobre 2023, Archignat. Archignat,Allier Parcours sportif ludique organisé avec le CDOS Allier.

2023-10-28 14:00:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

Rue du Stade Stade

Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Fun sports trail organized by CDOS Allier Recorrido lúdico deportivo organizado con CDOS Allier Spielerischer Sportparcours, organisiert mit dem CDOS Allier Mise à jour le 2023-10-17 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ Détails Catégories d’Évènement: Allier, Archignat Autres Lieu Rue du Stade Adresse Rue du Stade Stade Ville Archignat Departement Allier Lieu Ville Rue du Stade Archignat latitude longitude 46.372952;2.424167

Rue du Stade Archignat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/archignat/