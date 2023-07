Fontaine de Greutal à Anteuil Rue du stade Anteuil, 12 juillet 2023, Anteuil.

Anteuil,Doubs

Greutal, nom étonnant de cette combe située à 800 mètres de la commune d’Anteuil. Lieu de ressourcement et de dépaysement pour le pique-nique..

Rue du stade

Anteuil 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Greutal, astonishing name of this combe located at 800 meters of the commune of Anteuil. A place to recharge your batteries and to get away from it all for a picnic.

Greutal, el sorprendente nombre de esta combe situada a 800 metros del municipio de Anteuil. Un lugar para reponer fuerzas y evadirse con un picnic.

Greutal ist der erstaunliche Name dieser Schlucht, die 800 m von der Gemeinde Anteuil entfernt liegt. Ein Ort der Erholung und der Abwechslung für ein Picknick.

Mise à jour le 2023-07-01 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES