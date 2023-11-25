MARCHE DE NOEL – AMANVILLERS Rue du Stade Amanvillers
MARCHE DE NOEL – AMANVILLERS Rue du Stade Amanvillers, 25 novembre 2023, Amanvillers.
Amanvillers,Moselle
MARCHE DE NOEL ARTISANAL
VENEZ DECOUVRIR LE PETIT VILLAGE DE NOEL DE LA MJC AMANVILLERS
RESTAURATION SUR PLACE FLAMMEKUCHES-VIN CHAUD – MARRONS –
ANIMATION POUR ADO / DEVENEZ UN ARTISTE DE LA LUMIERE AVEC UN ATELIER LIGHT-PAINTIN
CHANTS DES ENFANTS
DIMANCHE DE 14H30 A 16H30 PHOTO AVEC LE PERE NOEL. Tout public
Dimanche 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. 0 EUR.
Rue du Stade SALLE DES FETES
Amanvillers 57865 Moselle Grand Est
CHRISTMAS CRAFT MARKET
COME AND DISCOVER THE MJC AMANVILLERS’ LITTLE CHRISTMAS VILLAGE
ON-SITE CATERING FLAMMEKUCHES-VIN CHAUD – MARRONS –
ANIMATION FOR TEENS / BECOME A LIGHT ARTIST WITH A LIGHT-PAINTING WORKSHOP
CHILDREN’S CAROLS
SUNDAY 2:30 PM TO 4:30 PM PHOTO WITH SANTA CLAUS
MERCADO NAVIDEÑO DE ARTESANÍA
VENGA A DESCUBRIR EL PEQUEÑO PUEBLO NAVIDEÑO DEL MJC AMANVILLERS
RESTAURACIÓN IN SITU FLAMMEKUCHES-VIN CHAUD – MARRONS –
ACTIVIDADES PARA ADOLESCENTES / CONVIÉRTETE EN UN ARTISTA DE LA LUZ CON UN TALLER DE LIGHT-PAINTING
VILLANCICOS INFANTILES
DOMINGO DE 14.30 A 16.30 H FOTO CON PAPÁ NOEL
KUNSTHANDWERKLICHER WEIHNACHTSMARKT
ENTDECKEN SIE DAS KLEINE WEIHNACHTSDORF DER MJC AMANVILLERS
VERPFLEGUNG VOR ORT: FLAMMKUCHEN – GLÜHWEIN – MARONEN -..
ANIMATION FÜR JUGENDLICHE / WERDEN SIE EIN LICHTKÜNSTLER MIT EINEM LIGHT-PAINTING-WORKSHOP
KINDERLIEDER
SONNTAG VON 14:30 BIS 16:30 UHR FOTO MIT DEM WEIHNACHTSMANN
Mise à jour le 2023-10-13 par AGENCE INSPIRE METZ