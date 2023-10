MARCHE DE NOEL – AMANVILLERS Rue du Stade Amanvillers, 25 novembre 2023, Amanvillers.

Amanvillers,Moselle

MARCHE DE NOEL ARTISANAL

VENEZ DECOUVRIR LE PETIT VILLAGE DE NOEL DE LA MJC AMANVILLERS

RESTAURATION SUR PLACE FLAMMEKUCHES-VIN CHAUD – MARRONS –

ANIMATION POUR ADO / DEVENEZ UN ARTISTE DE LA LUMIERE AVEC UN ATELIER LIGHT-PAINTIN

CHANTS DES ENFANTS

DIMANCHE DE 14H30 A 16H30 PHOTO AVEC LE PERE NOEL. Tout public

Dimanche 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. 0 EUR.

Rue du Stade SALLE DES FETES

Amanvillers 57865 Moselle Grand Est



CHRISTMAS CRAFT MARKET

COME AND DISCOVER THE MJC AMANVILLERS’ LITTLE CHRISTMAS VILLAGE

ON-SITE CATERING FLAMMEKUCHES-VIN CHAUD – MARRONS –

ANIMATION FOR TEENS / BECOME A LIGHT ARTIST WITH A LIGHT-PAINTING WORKSHOP

CHILDREN’S CAROLS

SUNDAY 2:30 PM TO 4:30 PM PHOTO WITH SANTA CLAUS

MERCADO NAVIDEÑO DE ARTESANÍA

VENGA A DESCUBRIR EL PEQUEÑO PUEBLO NAVIDEÑO DEL MJC AMANVILLERS

RESTAURACIÓN IN SITU FLAMMEKUCHES-VIN CHAUD – MARRONS –

ACTIVIDADES PARA ADOLESCENTES / CONVIÉRTETE EN UN ARTISTA DE LA LUZ CON UN TALLER DE LIGHT-PAINTING

VILLANCICOS INFANTILES

DOMINGO DE 14.30 A 16.30 H FOTO CON PAPÁ NOEL

KUNSTHANDWERKLICHER WEIHNACHTSMARKT

ENTDECKEN SIE DAS KLEINE WEIHNACHTSDORF DER MJC AMANVILLERS

VERPFLEGUNG VOR ORT: FLAMMKUCHEN – GLÜHWEIN – MARONEN -..

ANIMATION FÜR JUGENDLICHE / WERDEN SIE EIN LICHTKÜNSTLER MIT EINEM LIGHT-PAINTING-WORKSHOP

KINDERLIEDER

SONNTAG VON 14:30 BIS 16:30 UHR FOTO MIT DEM WEIHNACHTSMANN

Mise à jour le 2023-10-13 par AGENCE INSPIRE METZ