SOIRÉE DANSANTE D’HALLOWEEN Rue du Stade Altrippe, 31 octobre 2023, Altrippe.

Altrippe,Moselle

Organisée par le Football Club d’Altrippe. Animations musicales, blind test géant, élection et récompense des 3 meilleurs déguisements de la soirée… Menu : soupe d’Halloween, pizza/flamm et plateau de gourmandises. Menu enfant : soupe d’Halloween, petite pizza/petite flamm et glace.. Tout public

Mardi 2023-10-31 19:00:00 fin : 2023-10-31 . 15 EUR.

Rue du Stade

Altrippe 57660 Moselle Grand Est



Organized by the Altrippe Football Club. Musical entertainment, giant blind test, election and awards for the 3 best costumes of the evening… Menu: Halloween soup, pizza/flamm and delicacies platter. Children’s menu: Halloween soup, small pizza/flamm and ice cream.

Organizado por el Club de Fútbol Altrippe. Animación musical, prueba a ciegas gigante, elección y premios para los 3 mejores disfraces de la noche… Menú: sopa de Halloween, pizza/flambeado y plato de delicias. Menú infantil: sopa de Halloween, pizza/flambeado pequeño y helado.

Organisiert vom Football Club d’Altrippe. Musikalische Unterhaltung, riesiger Blindtest, Wahl und Auszeichnung der 3 besten Verkleidungen des Abends… Menü: Halloweensuppe, Pizza/Flamm und Platte mit Leckereien. Kindermenü: Halloweensuppe, kleine Pizza/kleines Flamm und Eis.

