Marché de producteurs Rue du Stade Agonac, 1 juillet 2023, Agonac.

Agonac,Dordogne

Dès 11h30 sur l’esplanade de la salle des fêtes, venez participer à ce marché de producteurs de pays, organisé dans le cadre du village Terre de jeux. Pensez à amener vos couverts, c’est bon pour la planète !

Des animations sportives gratuites seront proposées toute la journée..

2023-07-01 fin : 2023-07-01 . .

Rue du Stade esplanade de la salle des fêtes

Agonac 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From 11:30 a.m. on the esplanade of the Salle des Fêtes, come and take part in this market of local producers, organized as part of the Terre de Jeux village. Don’t forget to bring your cutlery – it’s good for the planet!

Free sports activities will be on offer all day long.

A partir de las 11.30 h, en la explanada de la Salle des Fêtes, venga a participar en este mercado de productores locales, organizado en el marco del pueblo Terre de Jeux. No olvide traer sus cubiertos, ¡es bueno para el planeta!

Durante todo el día habrá actividades deportivas gratuitas.

Ab 11:30 Uhr können Sie auf der Esplanade vor der Festhalle an diesem Markt mit Erzeugern aus dem Land teilnehmen, der im Rahmen des Dorfes Terre de jeux organisiert wird. Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen, denn das ist gut für den Planeten!

Den ganzen Tag über werden kostenlose Sportanimationen angeboten.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT de Périgueux