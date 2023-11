Marché de Noël Adilly Rue du Stade Adilly, 1 décembre 2023, Adilly.

Adilly,Deux-Sèvres

Venez flâner au marché de Noël organisé par l’APE de Fénery, Adilly, Saint Germain de Longue Chaume pour découvrir les exposants.

Dès 17h : Créateurs et producteurs locaux

A 18h30 : Chants des enfants de l’école

De 19h30 à 21h : Traiteur Rougail – saucisse*

Sur place (pensez à emporter vos couverts et assiettes) ou à emporter

Réservation obligatoire avant le 17 novembre

Pré-vente de sapins de Noël

Photos avec le père Noël

Buvette avec vin chaud.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 23:30:00. .

Rue du Stade Salle des fêtes d’Adilly

Adilly 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and browse the exhibitors at the Christmas market organized by the Fénery, Adilly, Saint Germain de Longue Chaume APE.

From 5pm: Local creators and producers

At 6:30pm: School children singing

From 7.30pm to 9pm: Rougail – sausage* caterer

On site (remember to bring your own cutlery and plates) or to take away

Reservations required by November 17

Pre-sale of Christmas trees

Photos with Santa Claus

Refreshment bar with mulled wine

Venga a descubrir los expositores del mercado de Navidad organizado por la Asociación de Padres de Familia de Fénery, Adilly y Saint Germain de Longue Chaume.

A partir de las 17.00 h: diseñadores y productores locales

18.30 h: canto de los escolares

De 19.30 a 21.00 h: Rougail – salchichería*

In situ (no olvide traer cubiertos y platos) o para llevar

Reserva obligatoria antes del 17 de noviembre

Preventa de árboles de Navidad

Fotos con Papá Noel

Bar con vino caliente

Schlendern Sie über den Weihnachtsmarkt, der von der Elternvereinigung von Fénery, Adilly, Saint Germain de Longue Chaume organisiert wird, und entdecken Sie die Aussteller.

Ab 17 Uhr: Kreative und lokale Produzenten

Um 18:30 Uhr: Gesang der Schulkinder

Von 19:30 bis 21:00 Uhr: Traiteur Rougail – Wurst*

Vor Ort (denken Sie daran, Ihr Besteck und Ihre Teller mitzunehmen) oder zum Mitnehmen

Reservierung vor dem 17. November erforderlich

Vorverkauf von Weihnachtsbäumen

Fotos mit dem Weihnachtsmann

Getränkestand mit Glühwein

Mise à jour le 2023-11-14 par CC Parthenay Gâtine