Danses et Conte rue du stade, Acigné (35) Danses et Conte rue du stade, Acigné (35), 21 novembre 2023, . Danses et Conte Mardi 21 novembre, 20h00 rue du stade, Acigné (35) Gratuit 20H Initiation Danses bretonnes 20H45 Conteur de « Territoire (s) Bruno CHEMIN Nouvelles Histoèr’s pour rendre beunaise source : événement Danses et Conte publié sur AgendaTrad rue du stade, Acigné (35) rue du stade, 35690 Acigné, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46234 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T00:00:00+01:00

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T00:00:00+01:00 gascogne gascognee Détails Autres Lieu rue du stade, Acigné (35) Adresse rue du stade, 35690 Acigné, France Age max 110 Lieu Ville rue du stade, Acigné (35) latitude longitude 48.133675;-1.533848

rue du stade, Acigné (35) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//