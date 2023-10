Journées du Patrimoine Economique : Tissage Moutet Rue du Souvenir Français Orthez, 25 novembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Visites guidées de l’atelier à 10h, 11h, 14h30 et 15h30.

De l’ourdissoir, où tout commence, au pôle commercial duquel les torchons, nappes et autres serviettes sont expédiés dans le monde entier, en passant par le design et la confection, laissez-vous guider par l’équipe dont chaque membre se fera un plaisir de vous dévoiler (presque) tous nos secrets de production.

Vous pourrez ainsi constater par vous-même que toutes les étapes de fabrication sont faites au sein de notre usine labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » et que seuls 134 pas séparent la bobine de fil du produit fini vendu dans notre magasin d’usine.

Difficile de faire plus local !.

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Guided tours of the workshop at 10am, 11am, 2:30pm and 3:30pm.

From the warping machine, where it all begins, through design and production, to the sales department, from which our tea towels, tablecloths and other napkins are shipped all over the world, let the team guide you as they reveal (almost) all our production secrets.

You’ll see for yourself that every stage of production takes place in our « Entreprise du Patrimoine Vivant » factory, and that only 134 steps separate the spool of yarn from the finished product sold in our factory outlet.

It doesn’t get much more local than that!

Visitas guiadas al taller a las 10.00, 11.00, 14.30 y 15.30 h.

Desde la sala de urdido, donde comienza todo, hasta la zona de venta donde se envían los paños de cocina, manteles y otras servilletas a todo el mundo, pasando por el diseño y la producción, déjese guiar por el equipo, cada uno de cuyos miembros estará encantado de contarle (casi) todos nuestros secretos de producción.

Comprobará que todas las etapas de la producción tienen lugar en nuestra fábrica, galardonada con la etiqueta « Entreprise du Patrimoine Vivant » (Empresa del Patrimonio Vivo), y que sólo 134 pasos separan la bobina de hilo del producto acabado que se vende en nuestro punto de venta de la fábrica.

No hay nada más local que eso

Führungen durch die Werkstatt um 10 Uhr, 11 Uhr, 14:30 Uhr und 15:30 Uhr.

Von der Schärfmaschine, in der alles beginnt, über die Design- und Konfektionsabteilung bis hin zum Handelszentrum, von dem aus die Geschirrtücher, Tischdecken und Servietten in die ganze Welt verschickt werden, lassen Sie sich von unserem Team führen, dessen Mitglieder Ihnen gerne (fast) alle unsere Produktionsgeheimnisse offenbaren.

So können Sie sich selbst davon überzeugen, dass alle Herstellungsschritte in unserer als « Unternehmen des lebendigen Erbes » ausgezeichneten Fabrik erfolgen und dass nur 134 Schritte zwischen der Garnspule und dem fertigen Produkt liegen, das in unserem Fabrikladen verkauft wird.

Lokaler geht es kaum!

