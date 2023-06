Visite : Tissage Moutet Rue du Souvenir Français Orthez, 3 août 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez l’exposition 100 ans de savoir-faire, 1 histoire, 5 générations, qui vous propose de retracer plus de 100 ans de savoir-faire entre tradition et innovation. Visite guidée de l’atelier afin de découvrir le savoir-faire et l’univers du tissage dans les ateliers de Moutet remplis de couleurs et de bruits. Suivez les étapes de fabrication du linge basque et jacquard..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 . EUR.

Rue du Souvenir Français Tissage Moutet

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the exhibition 100 years of know-how, 1 story, 5 generations, which offers you to retrace over 100 years of know-how between tradition and innovation. Guided tour of the workshop to discover the know-how and the world of weaving in the workshops of Moutet filled with colors and noises. Follow the stages of manufacture of Basque and jacquard linen.

Descubra la exposición 100 años de saber hacer, 1 historia, 5 generaciones, que recorre más de 100 años de saber hacer entre tradición e innovación. Haga una visita guiada por el taller para descubrir el saber hacer y el mundo del tejido en los talleres Moutet, llenos de color y ruido. Siga las etapas de la fabricación del lino vasco y jacquard.

Entdecken Sie die Ausstellung 100 Jahre Know-how, 1 Geschichte, 5 Generationen, in der Sie mehr als 100 Jahre Know-how zwischen Tradition und Innovation nachvollziehen können. Führungen durch die Werkstatt, um das Know-how und die Welt der Weberei in den von Farben und Geräuschen erfüllten Ateliers von Moutet zu entdecken. Verfolgen Sie die Schritte der Herstellung von Basken- und Jacquard-Leinen.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Coeur de Béarn