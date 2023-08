Reprise des cours Rock/Country – Western Dance Casteljaloux Rue du souvenir français Casteljaloux, 11 septembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Western Dance Casteljaloux

Reprise des cours Snack de la Piscine

Rock le lundi 11 septembre à 19h

Country le mercredi 13 septembre à 19h30

Renseignements : 06 07 80 54 02 / 06 77 42 44 84

westerndancecastel@orange.fr.

2023-09-11 fin : 2023-09-11 . .

Rue du souvenir français Snack de la piscine

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Western Dance Casteljaloux

Classes resume Snack de la Piscine

Rock Monday September 11 at 7pm

Country on Wednesday September 13 at 7.30pm

Information: 06 07 80 54 02 / 06 77 42 44 84

westerndancecastel@orange.fr

Danza occidental Casteljaloux

Reanudación de las clases Snack de la Piscine

Rock el lunes 11 de septiembre a las 19h

Country el miércoles 13 de septiembre a las 19h30

Información: 06 07 80 54 02 / 06 77 42 44 84

westerndancecastel@orange.fr

Western Dance Casteljaloux

Wiederaufnahme der Kurse Snack de la Piscine

Rock am Montag, den 11. September um 19 Uhr

Country am Mittwoch, den 13. September um 19:30 Uhr

Informationen: 06 07 80 54 02 / 06 77 42 44 84

westerndancecastel@orange.fr

