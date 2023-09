Découverte de l’application mobile ARCHISTOIRE Rue du Soleil Confolens, 16 septembre 2023, Confolens.

Avec le CAUE Charente, découvrez des parcours de Saint-Germain (à 11h sur l’aire du bord de Vienne) et de Confolens (à 15h, rue du Soleil).

Archistoire permet de découvrir les patrimoines bâtis et naturels de façon immersive et intuitive.

Rue du Soleil, 16500 Confolens, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©Pierre Lépinoux-Chambaud