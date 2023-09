Les Pas Pareils Rue du Sillon Petit-Couronne, 29 novembre 2023, Petit-Couronne.

Petit-Couronne,Seine-Maritime

Cie l’Indocile

Elle s’appelle Rainette. Aujourd’hui, debout-comme-elle-peut, elle va devoir traverser la sombre forêt, croiser la route d’une fée rock’n roll, un prince-charmeur pas-charmant-du-tout, un bourreau surmotivé, et retrouver le château afin d’y récupérer quelque chose d’essentiel. Un secret. Le secret.

Prenez le risque d’accompagner Rainette pas à pas, cahin-caha, dans ce voyage drôle et émouvant qui met la tête à l’envers. Ou à l’endroit, c’est selon. Bienvenue chez les Pas-Pareils où la différence est toujours une chance…

Mais le spectacle Les Pas Pareils ne parle pas uniquement du handicap. C’est bien la question de la différence qui est au cœur du projet. Parce qu’il y a de belles graines à semer avec le jeune public, et que cela peut même faire fleurir les jardins des grandes personnes.

Direction artistique, mise en scène et jeu : Anne Laure Hagenmuller / D’après un texte de Gilles Baum / Lumière, régie son et régie générale : Daniel Knipper / Scénographie : Emmanuelle Bischoff / Constructeur décor : Pierre Chaumont Costume : Claire Kientzi / Musique : Stéphane Escoms

Jeune public dès 5 ans

Durée : 45 mn.

Rue du Sillon

Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie



Her name is Rainette. Today, standing as she may, she must cross the dark forest, cross paths with a rock?n?roll fairy, a not-at-all-charming prince-charmeur, an over-motivated executioner, and find the castle to retrieve something essential. A secret. The secret.

Take the risk of accompanying Rainette step by step, bump by bump, on this funny and moving journey that will turn your head upside down. Or right side up, as the case may be. Welcome to the Pas-Pareils, where difference is always an opportunity…

But Les Pas Pareils is not just about disability. The question of difference is at the heart of the project. Because there are some wonderful seeds to be sown with young audiences, and they can even make grown-up gardens blossom.

Artistic direction, direction and acting: Anne Laure Hagenmuller / Based on a text by Gilles Baum / Lighting, sound and stage management: Daniel Knipper / Set design: Emmanuelle Bischoff / Set builder: Pierre Chaumont Costume: Claire Kientzi / Music: Stéphane Escoms

Young audience from 5 years

Running time: 45 mins

Se llama Rainette. Hoy, a pesar de todo, tiene que atravesar el oscuro bosque, cruzarse con un hada del rock and roll, un príncipe azul nada encantador, un verdugo demasiado motivado, y encontrar el castillo para recuperar algo esencial. Un secreto. El secreto.

Arriésgate a acompañar a Rainette paso a paso, bache a bache, en este divertido y conmovedor viaje que te pondrá la cabeza del revés. O del revés, según el caso. Bienvenido a los Pas-Pareils, donde la diferencia es siempre una oportunidad…

Pero Les Pas Pareils no trata sólo de la discapacidad. La cuestión de la diferencia está en el centro del proyecto. Porque hay semillas maravillosas que sembrar con el público joven, y que incluso pueden hacer florecer los jardines de los adultos.

Dirección artística, dirección e interpretación: Anne Laure Hagenmuller / Basado en un texto de Gilles Baum / Iluminación, sonido y dirección escénica: Daniel Knipper / Escenografía: Emmanuelle Bischoff / Escenógrafo: Pierre Chaumont Vestuario: Claire Kientzi / Música: Stéphane Escoms

Público infantil a partir de 5 años

Duración: 45 minutos

Ihr Name ist Rainette. Heute muss sie auf eigenen Füßen stehen und den dunklen Wald durchqueren, eine Rock’n’Roll-Fee, einen nicht sehr charmanten Prinzen und einen übermotivierten Henker treffen und das Schloss finden, um etwas Wichtiges zurückzuholen. Ein Geheimnis. Das Geheimnis.

Riskieren Sie es, Rainette Schritt für Schritt, holprig und holprig, auf dieser lustigen und bewegenden Reise zu begleiten, die den Kopf auf den Kopf stellt. Oder auf den Kopf, je nachdem. Willkommen bei den Pas-Pareils, wo der Unterschied immer eine Chance ist…

Das Stück Les Pas Pareils handelt jedoch nicht nur von Behinderung. Die Frage des Unterschieds steht im Mittelpunkt des Projekts. Denn es gibt schöne Samen, die man mit dem jungen Publikum säen kann, und das kann sogar die Gärten der großen Leute zum Blühen bringen.

Künstlerische Leitung, Regie und Spiel: Anne Laure Hagenmuller / Nach einem Text von Gilles Baum / Licht-, Ton- und Generalregie: Daniel Knipper / Bühnenbild: Emmanuelle Bischoff / Bühnenbauer: Pierre Chaumont Kostüm: Claire Kientzi / Musik: Stéphane Escoms

Junges Publikum ab 5 Jahren

Dauer: 45 Min

