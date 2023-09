Molière l’Autopsie Rue du Sillon Petit-Couronne, 7 novembre 2023, Petit-Couronne.

Petit-Couronne,Seine-Maritime

3ème épisode de la Trilogie Molière

Cie Les Incomestibles

D’après le Roman de Monsieur de Molière de Mikhail Boulgakov

Vous avez aimé les 2 premiers volets lors de la saison dernière, venez voir le dernier épisode de la Trilogie Molière. Vous les avez manqués, venez aussi… les 3 volets peuvent se voir indépendamment !

Molière est au sommet de sa gloire. Son génie est reconnu de presque tous. Une seule personne remet encore en cause son talent : lui-même.

Sa vie privée est marquée par les échecs. Persuadé que sa jeune femme ne l’aime pas, il devient peu à peu semblable aux personnages dont il s’est si souvent moqué : un homme vieillissant, jaloux, cocu et hypocondriaque. Pensant n’avoir rien accompli de sa vie et durant sa carrière, il meurt dans le désarroi et la solitude.

Une remise en question, donc, qui anime chacun d’entre nous : Quel héritage offrons-nous ? Quelle(s) trace(s) laissons-nous ? Quelle perception avons-nous de notre parcours à la fin de notre vie ?

Mise en scène : Augustin Roy / Création lumière : Jérome Hardouin / Création musicale : Anne-Laure Labaste / Scénographie : Rémi Cassan /Avec : Vladimir Delaye, Rémi Dessenoix, Manon Rivier et Angèle Soposki

Tout public dès 12 ans

Durée : 1h15.

Rue du Sillon

Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie



3rd episode of the Molière Trilogy

Cie Les Incomestibles

Based on the Roman de Monsieur de Molière by Mikhail Bulgakov

If you enjoyed the first 2 parts of last season, come and see the final episode of the Molière Trilogy. If you missed them, come along too? the 3 parts can be seen independently!

Molière is at the height of his fame. His genius is recognized by almost everyone. Only one person still questions his talent: himself.

His private life is marked by failure. Convinced that his young wife doesn’t love him, he gradually becomes like the characters he has so often mocked: an aging man, jealous, cuckolded and hypochondriacal. Thinking he’s accomplished nothing in his life and career, he dies a lonely, distraught man.

A questioning, then, that animates each and every one of us: What legacy do we offer? What trace(s) do we leave behind? What perception do we have of our career at the end of our lives?

Stage direction: Augustin Roy / Lighting design: Jérome Hardouin / Musical creation: Anne-Laure Labaste / Set design: Rémi Cassan /With : Vladimir Delaye, Rémi Dessenoix, Manon Rivier and Angèle Soposki

All audiences, age 12 and up

Running time: 1h15

3er episodio de la Trilogía Molière

Compañía Les Incomestibles

Basado en el Roman de Monsieur de Molière de Mikhail Bulgakov

Si le gustaron las 2 primeras partes de la temporada pasada, venga a ver el último episodio de la Trilogía de Molière. Si se las perdió, venga también… ¡las 3 partes se pueden ver independientemente!

Molière estaba en la cima de su fama. Su genio era reconocido por casi todo el mundo. Sólo una persona sigue poniendo en duda su talento: él mismo.

Su vida privada está marcada por el fracaso. Convencido de que su joven esposa no le ama, poco a poco se va pareciendo a los personajes de los que tantas veces se ha burlado: un hombre envejecido, celoso, cornudo e hipocondríaco. Pensando que no ha conseguido nada en su vida ni en su carrera, muere como un hombre solitario y angustiado.

Es un autoexamen que nos impulsa a todos: ¿Cuál es nuestro legado? ¿Qué huellas estamos dejando? ¿Cómo nos vemos al final de nuestras vidas?

Dirección: Augustin Roy / Iluminación: Jérome Hardouin / Música: Anne-Laure Labaste / Escenografía: Rémi Cassan / Intérpretes: Vladimir Delaye, Rémi Dessenoix, Manon Rivier y Angèle Soposki

Para todos los públicos a partir de 12 años

Duración: 1 hora y 15 minutos

3. Episode der Molière-Trilogie

Cie Les Incomestibles

Nach dem Roman de Monsieur de Molière von Mikhail Bulgakov

Wenn Ihnen die ersten beiden Teile der letzten Saison gefallen haben, kommen Sie zum letzten Teil der Molière-Trilogie. Wenn Sie sie verpasst haben, kommen Sie auch, denn die drei Teile können auch unabhängig voneinander gesehen werden!

Molière ist auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Sein Genie wird von fast allen anerkannt. Nur eine Person stellt sein Talent noch in Frage: er selbst.

Sein Privatleben ist von Misserfolgen geprägt. Er ist davon überzeugt, dass seine junge Frau ihn nicht liebt, und wird nach und nach den Figuren ähnlich, über die er sich so oft lustig gemacht hat: ein alternder, eifersüchtiger, gehörnter und hypochondrischer Mann. Er glaubt, in seinem Leben und während seiner Karriere nichts erreicht zu haben, und stirbt in Verwirrung und Einsamkeit.

Eine Infragestellung also, die jeden von uns antreibt: Welches Erbe bieten wir an? Welche Spur(en) hinterlassen wir? Welche Wahrnehmung haben wir am Ende unseres Lebens von unserem Lebensweg?

Inszenierung: Augustin Roy / Lichtgestaltung: Jérome Hardouin / Musikalische Gestaltung: Anne-Laure Labaste / Bühnenbild: Rémi Cassan /Mit : Vladimir Delaye, Rémi Dessenoix, Manon Rivier und Angèle Soposki

Alle Zuschauer ab 12 Jahren

Dauer: 1h15

