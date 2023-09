Zoom Dada Rue du Sillon Petit-Couronne, 18 octobre 2023, Petit-Couronne.

Petit-Couronne,Seine-Maritime

Théâtre Bascule

Deux mouvements artistiques, le dadaïsme et le hip-hop pour aborder des thèmes qui parlent aux enfants : la désobéissance, la transgression et la création !

Deux personnages à court d’idées pour se dessiner partent à la recherche de l’inspiration. A l’issu de leur quête, leur portrait aura forcément un faux air des tableaux traversés et des danses inventées. Un voyage qui leur permettra de se révéler pleinement.

Il s’agit ici d’inviter au plateau, deux danseurs hip hop pour raconter le cadre, les interdits, l’autorité, mais aussi le mouvement, le corps, la liberté d’expression et de création, l’enfance. Être DADA définitivement.

Scénographie, Mise en scène : Stéphane Fortin / Interprétation en alternance : Rafaël Smadja, Iliass Mjouti, Mehdi Slimani

Jeune public dès 3 ans

Durée : 35 mn.

Two artistic movements, Dadaism and hip-hop, address themes that speak to children: disobedience, transgression and creation!

Two characters who have run out of ideas for drawing themselves set off in search of inspiration. At the end of their quest, their portrait will inevitably have a false air of the paintings they’ve crossed and the dances they’ve invented. It’s a journey that will allow them to fully reveal themselves.

Two hip-hop dancers are invited to the stage to talk about frameworks, prohibitions and authority, but also about movement, the body, freedom of expression and creation, and childhood. Definitely DADA.

Scenography, staging: Stéphane Fortin / Alternating performances: Rafaël Smadja, Iliass Mjouti, Mehdi Slimani

Young audience from 3 years

Running time: 35 min

Dos movimientos artísticos, el dadaísmo y el hip-hop, abordan temas que hablan a los niños: ¡desobediencia, transgresión y creación!

Dos personajes que se han quedado sin ideas para dibujarse a sí mismos salen en busca de inspiración. Al final de su búsqueda, su retrato tendrá inevitablemente un aire falso de los cuadros que han visto y de los bailes que han inventado. Es un viaje que les permitirá revelarse plenamente.

La idea es invitar al escenario a dos bailarinas de hip hop para hablar de marcos, prohibiciones y autoridad, pero también de movimiento, cuerpo, libertad de expresión y creación, y de infancia. Ser DADA para siempre.

Escenografía y dirección: Stéphane Fortin / Actuaciones alternadas: Rafaël Smadja, Iliass Mjouti, Mehdi Slimani

Público infantil a partir de 3 años

Duración: 35 minutos

Zwei künstlerische Bewegungen, Dadaismus und Hip-Hop, um Themen anzusprechen, die Kinder ansprechen: Ungehorsam, Übertretung und Schöpfung!

Zwei Figuren, denen die Ideen zum Zeichnen ihrer selbst ausgehen, begeben sich auf die Suche nach Inspiration. Am Ende ihrer Suche wird ihr Porträt zwangsläufig einen falschen Hauch der durchquerten Gemälde und erfundenen Tänze haben. Eine Reise, die es ihnen ermöglicht, sich voll und ganz zu entfalten.

Hier geht es darum, zwei Hip-Hop-Tänzer auf die Bühne einzuladen, um von Rahmen, Verboten und Autorität zu erzählen, aber auch von Bewegung, Körper, Ausdrucks- und Schaffensfreiheit und Kindheit. Endgültig DADA sein.

Bühnenbild, Inszenierung: Stéphane Fortin / Abwechselnde Darsteller: Rafaël Smadja, Iliass Mjouti, Mehdi Slimani

Junges Publikum ab 3 Jahren

Dauer: 35 Min

