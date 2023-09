Ces filles-là Rue du Sillon Petit-Couronne, 10 octobre 2023, Petit-Couronne.

Petit-Couronne,Seine-Maritime

La Collective Ces filles-là

À l’école de Sainte Hélène, 20 filles grandissent ensemble, toujours dans la même classe. De la maternelle au lycée elles forment un groupe uni. Elles sont « meilleures amies » jusqu’au jour où : Biiip – Tweeet – Clic ! Nous sommes en cours d’Histoire et toute la classe reçoit un texto : une photo de Scarlett, toute nue.

C’est le début du harcèlement, le début d’un match impitoyable au cours duquel un groupe de filles en affronte une.

Pour raconter cette histoire, un seul personnage, le groupe de filles de la classe qui juge, condamne et insulte :

Un chœur de filles nous explique l’histoire de Scarlett… à sa place

Au milieu d’un terrain de sport, des comédiennes en ligne, ghetto-blaster en main, baskets bien lacées, regardent le public droit dans les yeux pour dire « entre filles, il faut se serrer les coudes ».

Texte : Evan Placey / Traduction : Adélaïde Pralon / Conception : Suzanne Gellée, Zoé Poutrel / Jeu (en alternance) : Marine Behar, Elsa Canovas, Anastasia Daniele, Amélie Esbelin, Lola Haurillon, Ariane Heuzé, Pauline Masse, Audrey Montpied, Zoé Poutrel, Mathilde Saillant / Direction vocale : Claire Rolain / Costumes : Cécile Box

Tout public dès 12 ans

Durée : 1h10.

2023-10-10 20:00:00

Rue du Sillon

Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie



The Ces filles-là Collective

At the Sainte Hélène school, 20 girls grow up together, always in the same class. From kindergarten to high school, they form a close-knit group. They are « best friends » until one day : Biiip? Tweeet? Click! It’s history class and the whole class receives a text message: a naked photo of Scarlett.

It’s the start of the harassment, the start of a merciless match in which a group of girls face off against one of them.

The story is told by a single character, the group of girls in the class who judge, condemn and insult:

A chorus of girls explains Scarlett?s story? for her

In the middle of a sports field, female comedians in a line, ghetto-blaster in hand, sneakers laced up, look the audience straight in the eye to say « between girls, we have to stick together ».

Text: Evan Placey / Translation: Adélaïde Pralon / Design: Suzanne Gellée, Zoé Poutrel / Acting (alternating): Marine Behar, Elsa Canovas, Anastasia Daniele, Amélie Esbelin, Lola Haurillon, Ariane Heuzé, Pauline Masse, Audrey Montpied, Zoé Poutrel, Mathilde Saillant / Vocal direction: Claire Rolain / Costumes: Cécile Box

For all audiences aged 12 and over

Running time: 1h10

Colectivo Ces filles-là

En el colegio Sainte Hélène, 20 niñas crecen juntas, siempre en la misma clase. Desde la guardería hasta el instituto, forman un grupo muy unido. Son las mejores amigas hasta que un día : Biiip ? ¿Tweeet? ¡Click! Es la clase de historia y toda la clase recibe un mensaje de texto: una foto de Scarlett desnuda.

Es el comienzo del acoso escolar, el inicio de un partido sin cuartel en el que un grupo de chicas se enfrenta a una de ellas.

La historia está contada por un único personaje, el grupo de chicas de la clase que juzgan, condenan e insultan:

Un coro de chicas explica la historia de Scarlett? en su lugar

En medio de un campo de deportes, las actrices en fila, guetto-blaster en mano, zapatillas deportivas firmemente atadas, miran al público directamente a los ojos para decir « chicas, tenemos que permanecer unidas ».

Texto: Evan Placey / Traducción: Adélaïde Pralon / Diseño: Suzanne Gellée, Zoé Poutrel / Interpretación (alterna): Marine Behar, Elsa Canovas, Anastasia Daniele, Amélie Esbelin, Lola Haurillon, Ariane Heuzé, Pauline Masse, Audrey Montpied, Zoé Poutrel, Mathilde Saillant / Dirección vocal: Claire Rolain / Vestuario: Cécile Box

Para todos los públicos a partir de 12 años

Duración: 1 hora 10 minutos

Das Kollektiv Ces filles-là

In der Schule von Sainte Hélène wachsen 20 Mädchen zusammen auf, immer in der gleichen Klasse. Vom Kindergarten bis zum Gymnasium sind sie eine eingeschworene Gruppe. Sie sind « beste Freundinnen », bis zu dem Tag, an dem : Biiip? Tweeet ? Klick! Wir sind im Geschichtsunterricht und die ganze Klasse erhält eine SMS: ein Nacktfoto von Scarlett.

Das ist der Beginn des Mobbings, der Beginn eines gnadenlosen Matches, in dem eine Gruppe von Mädchen gegen ein Mädchen antritt.

Um diese Geschichte zu erzählen, gibt es nur eine einzige Figur: die Mädchengruppe der Klasse, die urteilt, verurteilt und beleidigt:

Ein Mädchenchor erklärt uns Scarletts Geschichte? an ihrer Stelle

In der Mitte eines Sportplatzes stehen Schauspielerinnen in einer Reihe, mit Ghettoblaster in der Hand und geschnürten Turnschuhen, die dem Publikum direkt in die Augen schauen und sagen: « Unter Mädchen muss man zusammenhalten ».

Text: Evan Placey / Übersetzung: Adélaïde Pralon / Konzeption: Suzanne Gellée, Zoé Poutrel / Spiel (abwechselnd): Marine Behar, Elsa Canovas, Anastasia Daniele, Amélie Esbelin, Lola Haurillon, Ariane Heuzé, Pauline Masse, Audrey Montpied, Zoé Poutrel, Mathilde Saillant / Gesangsleitung: Claire Rolain / Kostüme: Cécile Box

Alle Zuschauer ab 12 Jahren

Dauer: 1h10

