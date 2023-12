Don du sang Rue du Sergent Rey Bergerac, 4 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Une collecte de don du sang est organisée à la salle René Coicaud.

Un geste qui sauve des vies !

Conditions :Avoir entre 18 et 70 ans révolus, peser + de 50 kg. Se munir d’une pièce d’identité. Bien s’hydrater et manger avant le don..

Rue du Sergent Rey Salle René Coicaud

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A blood donation drive is organized at the Salle René Coicaud.

A gesture that saves lives!

Conditions: Must be between 18 and 70 years of age and weigh more than 50 kg. Bring proof of identity. Be well hydrated and eat well before the donation.

Se organiza una campaña de donación de sangre en la Salle René Coicaud.

¡Un gesto que salva vidas!

Condiciones: Tener entre 18 y 70 años y pesar más de 50 kg. Llevar un documento de identidad. Beber mucho líquido y alimentarse bien antes de la donación.

Im Saal René Coicaud findet eine Blutspendeaktion statt.

Eine Geste, die Leben rettet!

Voraussetzungen: 18 bis 70 Jahre alt sein und über 50 kg wiegen. Sich mit einem Ausweisdokument ausstatten. Vor der Spende gut trinken und essen.

