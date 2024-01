Salon des artisans et du bien-être Rue du Sergent Rey Bergerac, dimanche 17 mars 2024.

Bergerac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

L’association « l’Éveil Infini » vous invite au salon des artisans et du bien-être à Bergerac, salle René Coicaud » les 16 et 17 mars.

Divers thérapeutes et artisans de Bergerac et les alentours seront présents, alors venez nombreuses et nombreux !

Restauration sur place, ateliers, conférences, médiumnité en salle.

Entrée + tombola incluse.

Dons libres au profit de la S.P.A24 de Bergerac.

Rue du Sergent Rey Salle René Coicaud

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



