Repas dansant | Lou Cantou Rue du Sergent Rey Bergerac, 15 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Un repas dansant est organisé par l’association Lou Cantou !

Traiteur : Mr Doumenge

Musicien : Orchestre Tinely

Au Menu : Gimboura – Boudins – Fricassée – Côtes de Porc – Haricots Couennes – Fromage /Salade

PORTEZ VOS COUVERTS !

Inscriptions : à partir du 24 Octobre au secrétariat du LOU CANTOU – 09 62 12 26 33..

Rue du Sergent Rey Salle René Coicaud

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A dinner-dance is organized by the Lou Cantou association!

Caterer: Mr Doumenge

Musician: Orchestre Tinely

Menu: Gimboura – Boudins – Fricassee – Pork chops – Haricots Couennes – Cheese / Salad

BRING YOUR CUTLERY!

Registration: from October 24 at the LOU CANTOU secretariat – 09 62 12 26 33.

La asociación Lou Cantou organiza una cena con baile

Servicio de catering: Sr. Doumenge

Músico: Orquesta Tinely

Menú: Gimboura – Boudins – Fricasé – Chuletas de cerdo – Haricots Couennes – Queso / Ensalada

¡TRAIGA SUS CUBIERTOS!

Inscripciones: a partir del 24 de octubre en la oficina de LOU CANTOU – 09 62 12 26 33.

Ein Tanzessen wird von der Vereinigung Lou Cantou organisiert!

Caterer: Herr Doumenge

Musiker: Orchester Tinely

Auf der Speisekarte: Gimboura – Blutwurst – Frikassee – Schweinekoteletts – Bohnen Couennes – Käse/Salat

TRAGEN SIE IHR BESTECK!

Anmeldungen: ab dem 24. Oktober im Sekretariat des LOU CANTOU – 09 62 12 26 33.

