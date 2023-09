Octobre rose : salon du bien-être Rue du Sergent Rey Bergerac, 21 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le salon du Bien être et de l’Artisanat se tient à la salle René Coicaud le samedi 21 et le dilmanche 22 octobre.

Il est organisé par l’association AQOB 24.

Une tombola au profit d’Octobre Rose aura lieu sur place..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . .

Rue du Sergent Rey Salle René Coicaud

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Salon du Bien être et de l’Artisanat will be held at the Salle René Coicaud on Saturday October 21 and Sunday October 22.

It is organized by the AQOB 24 association.

A tombola in aid of Pink October will be held on site.

La Feria del Bienestar y la Artesanía se celebrará en la Sala René Coicaud el sábado 21 y el domingo 22 de octubre.

Está organizada por la asociación AQOB 24.

Se organizará una tómbola en beneficio de Octubre Rosa.

Die Messe für Wohlbefinden und Kunsthandwerk findet am Samstag, den 21. und Sonntag, den 22. Oktober in der Halle René Coicaud statt.

Sie wird von der Vereinigung AQOB 24 organisiert.

Vor Ort findet eine Tombola zu Gunsten des Rosa Oktobers statt.

